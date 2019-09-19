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İrmikli hindistancevizli dilimler tarifi

Bazı tarifler şık sunumuyla daha tadına bakmadan bizi mutlu eder. Porsiyonluk kolay tarifi ve şık sunumuyla irmikli hindistancevizli dilim tarifi..
İrmikli hindistancevizli dilimler tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt



Bir buçuk çay bardağı tozşeker



7 çorba kaşığı irmik



1 paket vanilya



1 çay bardağı hindistancevizi



Üst kaplaması için:



120'şer gram bitter ve sütlü çikolata



Arzunuza göre beyaz çikolata


YAPILIŞI

Süt, şeker, irmik ve vanilyayı koyulaşana kadar ocakta pişirin. Koyulaşmaya yakın hindistancevizini ekleyin. Hamur kıvamına gelen hindistancevizli karışımı soğuması için bekletin. Hamuru rahat açabilmeniz için tezgaha streç film yayın. Üzerine hamuru koyup, merdane ile 2 cm kalınlığında açın. İster kalıp yardımıyla, isterseniz elinizle kopararak şekil verin. Çikolataları benmari usulü eritin. İrmikli, hindistancevizli hamurların yarısını bitter, yarısını sütlü çikolataya batırıp çıkartın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın telinin üzerine koyun ve donmasını bekleyin. Dilerseniz benmari usulü eritilmiş beyaz çikolataya bir çatal batırıp, dilimlerin üzerine şekil verin. Buzdolabında bekletip soğuk servis yapın.

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