İrmikli hindistancevizli dilimler tarifi

Süt, şeker, irmik ve vanilyayı koyulaşana kadar ocakta pişirin. Koyulaşmaya yakın hindistancevizini ekleyin. Hamur kıvamına gelen hindistancevizli karışımı soğuması için bekletin. Hamuru rahat açabilmeniz için tezgaha streç film yayın. Üzerine hamuru koyup, merdane ile 2 cm kalınlığında açın. İster kalıp yardımıyla, isterseniz elinizle kopararak şekil verin. Çikolataları benmari usulü eritin. İrmikli, hindistancevizli hamurların yarısını bitter, yarısını sütlü çikolataya batırıp çıkartın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın telinin üzerine koyun ve donmasını bekleyin. Dilerseniz benmari usulü eritilmiş beyaz çikolataya bir çatal batırıp, dilimlerin üzerine şekil verin. Buzdolabında bekletip soğuk servis yapın.