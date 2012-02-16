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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İrmikli Kavun Dilimleri

İrmikli Kavun Dilimleri

İrmikli Kavun Dilimleri
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy kavun

Bir buçuk su bardağı irmik

2 su bardağı süt

2 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 paket bitter çikolata (80 gram)

1 paket vanilya

Üzeri için:

2-3 top çikolatalı dondurma

2 çorba kaşığı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

İrmiği ve sütü bir tencereye koyup karıştırın. Kavun hariç kalan malzemeleri de üzerine ekleyin ve ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kavunun üst kısmını kesin ve içini kaşıkla boşaltın. İrmikli harç oda sıcaklığına geldiğinde kavunun içine doldurup buzdolabına koyun. Donduktan sonra dilimleyip servis tabağına yerleştirin. Dondurmaları fındığa bulayıp kavun dilimleri ile birlikte servis yapın.
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