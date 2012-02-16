İrmikli Kavun Dilimleri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmiği ve sütü bir tencereye koyup karıştırın. Kavun hariç kalan malzemeleri de üzerine ekleyin ve ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kavunun üst kısmını kesin ve içini kaşıkla boşaltın. İrmikli harç oda sıcaklığına geldiğinde kavunun içine doldurup buzdolabına koyun. Donduktan sonra dilimleyip servis tabağına yerleştirin. Dondurmaları fındığa bulayıp kavun dilimleri ile birlikte servis yapın.