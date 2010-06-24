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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Izgarada Portakal

Izgarada Portakal

Izgarada Portakal
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet portakal

2 çorba kaşığı margarin

4 çorba kaşığı portakal suyu

2 çorba kaşığı pekmez



Servis için: Krema

YAPILIŞI

Portakalların kabuklarını soyup, enine dilimleyin. 4 adet çift kat, kare şeklinde büyükçe alüminyum
folyo hazırlayın. 1 çorba kaşığı margarini eritip, çift kat yaptığınız folyoların üzerine sürün. Portakal dilimlerini
birleştirip, her portakalı ayrı ayrı çift kat folyoya sarın. Folyonun üst kısmını açık bırakın. Bu işlem hem portakalların şeklinin bozulmasını önleyecek, hem de fırında daha iyi pişmesini sağlayacaktır. Portakal suyu ve pekmezi karıştırın. Karışımı folyonun açık olan yerinden portakalların üzerine pay ederek dökün. Kalan margarini minik parçalara ayırıp portakalların üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ızgaranın üzerinde 10-12 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, kremayla birlikte servis yapın.
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