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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Jöleli Bisküvi

Jöleli Bisküvi

Jöleli Bisküvi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 adet pötibör bisküvi

4 su bardağı su

2 paket toz jöle

10-15 adet çilek

2-3 dal nane yaprağı

YAPILIŞI

Suyu bir kaba aktarıp, toz jöleyi bu suda eritin. Jölenin üçte birini 1 litrelik derin bir kaba koyun. Buzdolabında yarım saat kadar dondurun. Dolaptan çıkarıp, üzerine çileklerin yarısını dağınık olarak koyun. Aralara nane yapraklarının bir kısmını serpiştirin. Üzerine kalan jölenin yarısını dökün ve bu şekilde buzdolabına alıp dondurun. Tekrar dolaptan çıkarıp, aynı yöntemle, kalan çilekleri ve nane yapraklarını ilave edin. Üzerine bisküvileri dizip, kalan jöleyi dökün. Son olarak buzdolabında dondurun. Servis yapacağınız zaman, servis tabağına ters çevirin.
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