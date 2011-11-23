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Jöleli Kayısı Tatlısı

Jöleli Kayısı Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet kayısı

1 paket kayısılı jöle

Bir buçuk su bardağı sıcak su

1 su bardağı soğuk su

1 paket krem şanti

l su bardağı soğuk süt

Süslemek için: Çilek reçeli

2-3 adet kayısı

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın. Blenderde püre haline getirin. Jöleyi sıcak su ile eritin. Üzerine soğuk suyu ekleyip karıştırın. Krem şantiyi, süt ile çırpın. Jöle, krem şanti ve kayısı püresini karıştırın. Yuvarlak bir kalıba boşaltın. 3 saat kadar buzdolabında bekletin. Donunca servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Çilek reçeli ve kayısı dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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