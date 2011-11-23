Jöleli Kayısı Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın. Blenderde püre haline getirin. Jöleyi sıcak su ile eritin. Üzerine soğuk suyu ekleyip karıştırın. Krem şantiyi, süt ile çırpın. Jöle, krem şanti ve kayısı püresini karıştırın. Yuvarlak bir kalıba boşaltın. 3 saat kadar buzdolabında bekletin. Donunca servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Çilek reçeli ve kayısı dilimleri ile süsleyerek servis yapın.