Jöleli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket çilek jölesi
3 su bardağı su
Limon suyu
1 adet muz
YAPILIŞI
Çilek jölesini bir buçuk su bardağı sıcak suda eritin. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk su dökün. Hazırladığınız jöleyi, kalp şeklinde bir kalıbın yarısına kadar doldurun. Buzdolabına koyup, dondurun. Muzu kalp şeklinde dilimleyin ve kararmaması için limon suyu damlatın. Jöleyi dolaptan çıkarıp, üzerine muz dilimlerini dizin. Kalan jöleyi de üzerine ekleyin. Tekrar dolaba koyun. Donunca dolaptan çıkarın. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın.
PÜF NOKTASI
Jöleyi kalıptan çıkarmakta zorluk çekiyorsanız, kalıbı birkaç dakika hafif ateşte tutun.