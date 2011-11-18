Jöleli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çilek jölesini bir buçuk su bardağı sıcak suda eritin. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk su dökün. Hazırladığınız jöleyi, kalp şeklinde bir kalıbın yarısına kadar doldurun. Buzdolabına koyup, dondurun. Muzu kalp şeklinde dilimleyin ve kararmaması için limon suyu damlatın. Jöleyi dolaptan çıkarıp, üzerine muz dilimlerini dizin. Kalan jöleyi de üzerine ekleyin. Tekrar dolaba koyun. Donunca dolaptan çıkarın. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın.