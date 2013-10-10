Kabak Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 dilim kabağın kabuklarını soyun. Çekirdeklerini ayırın. Soyulan kabakları, üç parmak genişliğinde dilimleyip, tencereye dizin. Üzerine toz şeker, karanfil ve 1 çay bardağı su ekleyip, kaynatın. 10 dakika sonra kısık ateşe alın. 20 dakika daha pişirin. Tencerenin kapağını açık bırakarak soğutun (kararmaması için). Servis tabağına aldığınız kabak tatlılarının üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın.