Kabak Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 dilim balkabağı
Üç buçuk su bardağı toz şeker
5 adet karanfil
1 çay bardağı su
1 su bardağı dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
2 dilim kabağın kabuklarını soyun. Çekirdeklerini ayırın. Soyulan kabakları, üç parmak genişliğinde dilimleyip, tencereye dizin. Üzerine toz şeker, karanfil ve 1 çay bardağı su ekleyip, kaynatın. 10 dakika sonra kısık ateşe alın. 20 dakika daha pişirin. Tencerenin kapağını açık bırakarak soğutun (kararmaması için). Servis tabağına aldığınız kabak tatlılarının üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Bir gece önceden kabakların üzerine tozşeker
serperek bekletebilirsiniz. Bu yöntemle yaptığınızda,
pişirirken su eklemek gerekmez.