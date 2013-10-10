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Kabak Tatlısı Tarifi

Herkesin seveceği kabak tatlısı nasıl yapılır? Leziz tadıyla kabak tatlısı tarifi...
Kabak Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim balkabağı

Üç buçuk su bardağı toz şeker

5 adet karanfil

1 çay bardağı su

1 su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

2 dilim kabağın kabuklarını soyun. Çekirdeklerini ayırın. Soyulan kabakları, üç parmak genişliğinde dilimleyip, tencereye dizin. Üzerine toz şeker, karanfil ve 1 çay bardağı su ekleyip, kaynatın. 10 dakika sonra kısık ateşe alın. 20 dakika daha pişirin. Tencerenin kapağını açık bırakarak soğutun (kararmaması için). Servis tabağına aldığınız kabak tatlılarının üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Bir gece önceden kabakların üzerine tozşeker serperek bekletebilirsiniz. Bu yöntemle yaptığınızda, pişirirken su eklemek gerekmez.
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