Kabak Çiçekli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sade ve kakaolu bisküviyi incecik kıyın. Tereyağıyla yoğurup tarçın ve kakaoyu ilave edin. Karışımı kek kalıbının tabanına yayın. Labne peyniri, krem peynir, toz krem şanti, 10 adet kabak çiçeği ve yumurtayı iyice yoğurup bisküvi hamurunun üzerine yayın. Üzerine kalan 10 adet kabak çiçeğini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.