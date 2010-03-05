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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kabak Çiçekli Cheesecake

Kabak Çiçekli Cheesecake

Kabak Çiçekli Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet kabak çiçeği

1 paket sade bisküvi

1 paket kakaolu bisküvi

1 su bardağı tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı kakao

2 su bardağı labne peyniri

1 su bardağı krem peynir

1 su bardağı toz krem şanti

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Sade ve kakaolu bisküviyi incecik kıyın. Tereyağıyla yoğurup tarçın ve kakaoyu ilave edin. Karışımı kek kalıbının tabanına yayın. Labne peyniri, krem peynir, toz krem şanti, 10 adet kabak çiçeği ve yumurtayı iyice yoğurup bisküvi hamurunun üzerine yayın. Üzerine kalan 10 adet kabak çiçeğini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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