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Kağıtta Elma Tatlısı Tarifi

Kağıtta elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Kağıtta elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Kağıtta Elma Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet elma

1 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı toz şeker

İki buçuk su bardağı elma suyu

2 adet çubuk tarçın

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı kuru üzüm

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı dut pekmezi

Yağlı kağıt

YAPILIŞI

Elmaları boylamasına ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. Elma parçalarının dört katı büyüklüğünde yağlı kağıt
parçaları kesin. İçlerine elmaları yerleştirin. Üzerlerine margarin sürün. Toz şeker serpin. Yarım su bardağı elma suyunu elmaların üzerine gezdirin. Yağlı kağıtla elmaları iki kat olacak şekilde sarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan çubuk tarçın, vanilya, kuru üzüm, rendelenmiş limon kabuğu, pekmez ve kalan 2 bu bardağı elma suyunu birlikte kaynatın. Fırından çıkardığınız elmaların üzerindeki yağlı kağıtları tabak şeklinde açın. Üzerlerine kaynayan pekmezli şerbeti gezdirip servis yapın.
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