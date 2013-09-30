Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Kağıtta Elma Tatlısı Tarifi

Kağıtta Elma Tatlısı Tarifi

Kağıtta elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz. Kağıtta elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Zor

Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama