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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Kahveli brownie cupcake

Kahveli brownie cupcake

Kahveli brownie cupcake
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



125 gram tereyağı



1 su bardağı toz şeker



4 adet yumurta



1 su bardağı un



1 paket vanilya



İÇ DOLGUSU İÇİN:



4 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması



1 yemek kaşığı kavrulmuş çekirdek kahve



ÜZERİ İÇİN:



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



1 paket (200 ml) krema



2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



2 paket (80'er gramlık) sütlü çikolata



1 su bardağı fıstık ezmesi



SÜSLEMEK İÇİN:



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



1 yemek kaşığı kavrulmuş çekirdek kahve


YAPILIŞI

Çikolataları iri parçalar şeklinde kırıp tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Toz şeker ve yumurtaları bir kaba alıp malzeme iki katı büyüklüğe erişene kadar çırpın. Üzerine çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın. Türk kahvesi, un ve vanilyayı ekleyin. Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından alın ve soğuduktan sonra orta kısmını çay kaşığı ile bir parmak genişliğinde oyun. Çikolatalı fındık kreması ve çekirdek kahveyi karıştırıp içlerine doldurun. Diğer taraftan üzeri için kremayı küçük bir kaba alıp kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. İçine küçük parçalar halinde kırılmış çikolata ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Türk kahvesi ve fıstık ezmesi ekleyip mikserle çırpın. Soğuması için buzdolabına alın. Daha sonra yıldız uç takılmış sıkma torbasına alıp muffinlerin üzerine sıkın. Çekirdek kahve ve toz kahve serperek servis yapın.

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