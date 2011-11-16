Kahveli Mus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle mus için jelatini soğuk suda yumuşatın. Sıcak sütle kakaoyu, toz şekeri ve neskafeyi eritin. Yumurta sarılarını çırpma teliyle çırparak katın. Musu kısık ateşte 8 dakika koyulaşmaya başlayana dek pişirin. Ateşten alın ve jelatini ekleyin. Karışım soğuyunca labne peynirini katın. Ayrı bir kasede yumurtanın aklarını çırpın. Çırparken bir yandan da sıcak balı ilave edin. 6 dakika süreyle kısık ateşte, benmari usulü, yumuşak ve bütün halinde bir karışım elde edinceye kadar çırpın. Ilınıncaya kadar 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin. Yavaş yavaş kahveli musa ekleyin. Başka bir kapta rendelenmiş bitter çikolatayı kremanın yarısıyla eritin. Kalan kremayı pudra şekeri ile çırpın ve yarısını 6 adet kupa pay edin. Çikolatalı kremayı da kuplara pay edin ve bir kat mus ekleyin. Bezeleri kırarak, kuplara paylaştırın. Kalan mus ve kremayı bölüştürün. Fındık, çikolata ve antep fıstığıyla süsleyin. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.