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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kahveli Mus

Kahveli Mus

Kahveli Mus
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata

1 kutu (200 ml) krema

1 çorba kaşığı pudra şekeri

6 küçük parça pandispanya

3 adet beze

Kahve taneleri veya damla çikolata

2 çorba kaşığı dövülmüş fıstık

Çikolata kaplı antep fıstığı



Mus için: 8 gram yaprak jelatin

2-3 çorba kaşığı soğuk su

1 su bardağı sıcak süt

4 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağından 1 çorba kaşığı fazla toz şeker

2 çorba kaşığı neskafe

2 adet yumurta

150 gram labne peyniri

3 çorba kaşığı sıcak bal

YAPILIŞI

Öncelikle mus için jelatini soğuk suda yumuşatın. Sıcak sütle kakaoyu, toz şekeri ve neskafeyi eritin. Yumurta sarılarını çırpma teliyle çırparak katın. Musu kısık ateşte 8 dakika koyulaşmaya başlayana dek pişirin. Ateşten alın ve jelatini ekleyin. Karışım soğuyunca labne peynirini katın. Ayrı bir kasede yumurtanın aklarını çırpın. Çırparken bir yandan da sıcak balı ilave edin. 6 dakika süreyle kısık ateşte, benmari usulü, yumuşak ve bütün halinde bir karışım elde edinceye kadar çırpın. Ilınıncaya kadar 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin. Yavaş yavaş kahveli musa ekleyin. Başka bir kapta rendelenmiş bitter çikolatayı kremanın yarısıyla eritin. Kalan kremayı pudra şekeri ile çırpın ve yarısını 6 adet kupa pay edin. Çikolatalı kremayı da kuplara pay edin ve bir kat mus ekleyin. Bezeleri kırarak, kuplara paylaştırın. Kalan mus ve kremayı bölüştürün. Fındık, çikolata ve antep fıstığıyla süsleyin. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.
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