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Kahvelı ve Kestane Dolgulu Cupcake

Kahvelı ve Kestane Dolgulu Cupcake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram un,

2 çay kaşığı kabartma tozu

200 gram tozşeker,

1/2 çay kaşığı tuz

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 adet yumurta

150 m l ( 3/4 su bardağı ) süt

1 çorba kaşığı sıcak su

2 çorba kaşığı granül kahve



Ortası İçin :

150 gram kestane şekeri kırıkları



Üzeri İçin :

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

100 gram krem peynir

250 gram pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kestane aroması



Üzeri İçin :

7-8 adet haşlanmış kestane

1-2 çorba kaşığı granül kahve


YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu geniş bir kaseye eleyin. Tozşeker, tuz ve tereyağını bu karışıma ekleyip ekmek kırıntısı görüntüsü alana dek mikserin yüksek devrinde çırpın. Üzerine teker teker yumurtaları ekleyip karıştırın. Sütü katıp karıştırın. Ayrı bir yerde kaynar suyu kahve ile karıştırıp soğutun ve karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene dek çırpın. Cupcake kalıplarının yarısına gelecek kadar hazırladığınız harçtan koyun. Ortalarına 1'er çorba kaşığı kestane kırığı yerleştirin. Üzerlerinden bir parmak boş kalacak şekilde yeniden harç koyun.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzeri için tereyağı ve krem peyniri çırpın. Pudraşekeri ve kestane aroması ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Yıldız uç taktığınız bir sıkma torbasına alıp cupcake'lerin üzerlerine sıkın ve iyice dona dek buzdolabında dinlendirin. Üzerlerine küçük parçalar halinde kırılmış kestane koyun. Granül kahve serperek servis yapın.
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