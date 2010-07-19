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Kahveli ve Vanilyalı Parfe

Kahveli ve Vanilyalı Parfe
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı krem şanti

1 top vanilyalı dondurma

2 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı vanilya

Yarım çay kaşığı espresso

10 adet çilek

1 çay kaşığı pudra şekeri

1 adet kivi

1 adet nane yaprağı

YAPILIŞI

Krem şantiyi, vanilyalı dondurmayı, toz şekeri ve vanilyayı mikserde çırpın. Oluşan harcı ikiye bölün. Harcın bir bölümünü espresso ile karıştırın. Küçük bir kalıbın alt kısmına yerleştirin. Diğer harcı da üzerine yerleştirip buzdolabının dipfrizinde 24 saat dinlendirin. Soğuyan parfeyi servis tabağına alın. 5 adet çileği ve kiviyi küp şeklinde doğradıktan sonra parfeyi meyvelerle süsleyin. Sosu hazırlamak için 5 adet çileği mikserde püre haline getirerek pudra şekerini ekleyin. Sosu parfenin üzerine gezdirin. Nane yaprağını da yerleştirdikten sonra servis yapın.
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