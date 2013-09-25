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Kakaolu Krep Tarifi

Sabah kahvaltısında kreplerinizin tadını daha tatlı yapmak istiyorsanız en iyi tarif kakaolu krep tarifi... İki tavayla daha hızlı pişirebileceğiniz kakaolu krep nasıl yapılır?
Kakaolu Krep Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

İki buçuk su bardağı süt

2 çay bardağı un

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

50 gram eritilmiş margarin



İçi için:

3 çorba kaşığı pirinç unu

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket şekerli vanilin

2 adet muz



Süslemek için:

8-10 adet kiraz şekerlemesi

1 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Krebi hazırlamak için margarin hariç tüm malzemeyi bir kaba koyup çırpın. Daha sonra margarini ekleyip karıştırın. Tavayı yağlayıp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve orta ateşte arkalı önlü pişirin. Tavayı her seferinde yağlayarak tüm karışım bitene kadar işleme devam edin. Diğer taraftan bir tencereye pirinç unu, süt, toz şeker ve vanilyayı alıp ocağa oturtun. Koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Muzları ezip muhallebiye ekleyin. Harç soğuduktan sonra kreplerin içine koyup rulo şeklinde sarın. Servis tabağına alıp üzerlerine kakao ve tarçın serpin. Kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.
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