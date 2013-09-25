Kakaolu Krep Tarifi

Krebi hazırlamak için margarin hariç tüm malzemeyi bir kaba koyup çırpın. Daha sonra margarini ekleyip karıştırın. Tavayı yağlayıp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve orta ateşte arkalı önlü pişirin. Tavayı her seferinde yağlayarak tüm karışım bitene kadar işleme devam edin. Diğer taraftan bir tencereye pirinç unu, süt, toz şeker ve vanilyayı alıp ocağa oturtun. Koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Muzları ezip muhallebiye ekleyin. Harç soğuduktan sonra kreplerin içine koyup rulo şeklinde sarın. Servis tabağına alıp üzerlerine kakao ve tarçın serpin. Kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.