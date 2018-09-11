Kakaolu Revani

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp bir-iki taşım kaynatın. Soğuması için kenara alın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Yuvarlak küçük bir kalıbı yağlayıp harcı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Sıcak kekin üzerine soğuk şerbet gezdirin. İyice çektikten sonra üzerini kavrulmuş kadayıf ve toz antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.