Kakaolu Revani

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
3/4 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1'er paket kabartma tozu ve vanilya
2 çorba kaşığı kakao
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
ŞERBETI İÇİN:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp bir-iki taşım kaynatın. Soğuması için kenara alın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Yuvarlak küçük bir kalıbı yağlayıp harcı içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Sıcak kekin üzerine soğuk şerbet gezdirin. İyice çektikten sonra üzerini kavrulmuş kadayıf ve toz antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.