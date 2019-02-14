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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kalpli Tiramisu

Kalpli Tiramisu

Kalpli Tiramisu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram frambuaz,

1/2 avokado

50 gram badem unu,

1 çorba kaşığı dut unu

2 çorba kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı keçiboynuzu unu

2 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı bal

2 adet yumurta sarısı

50 gram oda sıcaklığında mascarpone peyniri

YAPILIŞI

Frambuazın yarısını blenderden geçirip, küçük kalp şeklindeki kalıplara yerleştirin ve derin dondurucuda donmaya bırakın. Derin bir kasede avokadoyu ezip üzerine badem unu, dut unu, pekmez, kakao ve keçiboynuzu unu ilave ederek iyice karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta akını balla iyice çırpıp köpük haline getirin. Yumurta sarılarını da mascarpone peyniri ile iyice çırpıp krema haline getirin ve akları sarıların üzerine ilave ederek hafif hareketlerle karıştırın. Porsiyonluk kalıpların tabanına avokadolu karışımı yerleştirip bastırın. Üzerlerine dondurucudan çıkardığınız kalp formundaki frambuazları gelişigüzel dikey olacak şekilde yerleştirin. Yumurtalı karışımı üzerine dökün ve tezgaha vurarak kalıba yayılmasına yardımcı olun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
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