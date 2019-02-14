Kalpli Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Frambuazın yarısını blenderden geçirip, küçük kalp şeklindeki kalıplara yerleştirin ve derin dondurucuda donmaya bırakın. Derin bir kasede avokadoyu ezip üzerine badem unu, dut unu, pekmez, kakao ve keçiboynuzu unu ilave ederek iyice karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta akını balla iyice çırpıp köpük haline getirin. Yumurta sarılarını da mascarpone peyniri ile iyice çırpıp krema haline getirin ve akları sarıların üzerine ilave ederek hafif hareketlerle karıştırın. Porsiyonluk kalıpların tabanına avokadolu karışımı yerleştirip bastırın. Üzerlerine dondurucudan çıkardığınız kalp formundaki frambuazları gelişigüzel dikey olacak şekilde yerleştirin. Yumurtalı karışımı üzerine dökün ve tezgaha vurarak kalıba yayılmasına yardımcı olun. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.