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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karabuğday Unlu Waffle

Karabuğday Unlu Waffle

Karabuğday Unlu Waffle
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet olgun muz

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı tepeleme karabuğday unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın



ÜZERİ İÇİN:

3 çorba kaşığı tahin

3 çorba kaşığı pekmez, meyve

YAPILIŞI

Muzun kabuğunu soyup ezin. Yumurtaları muzla beraber iyice çırpın. Sırasıyla kalan malzemeleri ekleyip karıştırın. Waffle kalıplarına paylaştırıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Üzerine tahin pekmez gezdirip meyve ile süsleyerek servis yapın.
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