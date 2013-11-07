Karadutlu Tatlı Pide Tarifi

300 gram taze karadut
3 su bardağı un
1 paket yaş maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 çay bardağı ılık su
Üzeri için: Pudraşekeri
Unu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, ılık süt, ılık su, pudra şekeri, sıvı yağ ve yumurta ekleyip yavaş yavaş yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde açıp, kenarlarına pide şekli verin. Fırın tepsisine koyup, üzerine dut yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.