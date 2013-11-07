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Karadutlu Tatlı Pide Tarifi

Pide deyince hepimizin aklına tuzlu gelebilir ama karadutlu tatlı pide tarifi bu tabuları yıkacak. Lezzeti ile büyüleyecek karadutlu tatlı pide nasıl yapılır?
Karadutlu Tatlı Pide Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram taze karadut

3 su bardağı un

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 çay bardağı ılık su



Üzeri için: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, ılık süt, ılık su, pudra şekeri, sıvı yağ ve yumurta ekleyip yavaş yavaş yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde açıp, kenarlarına pide şekli verin. Fırın tepsisine koyup, üzerine dut yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Taze karadut ısıyla temas ettiğinde suyunu çok çabuk bırakır. Bu sebeple taze dutlu tatlı pişirirken, hamurun ideal kıvamında olması için ara ara dutun suyunu peçete ile almanızı tavsiye ederiz.
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