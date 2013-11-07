Karadutlu Tatlı Pide Tarifi

Sofra Tarifi

Unu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, ılık süt, ılık su, pudra şekeri, sıvı yağ ve yumurta ekleyip yavaş yavaş yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde açıp, kenarlarına pide şekli verin. Fırın tepsisine koyup, üzerine dut yerleştirin.

PÜF NOKTASI

Taze karadut ısıyla temas ettiğinde suyunu çok çabuk bırakır. Bu sebeple taze dutlu tatlı pişirirken, hamurun ideal kıvamında olması için ara ara dutun suyunu peçete ile almanızı tavsiye ederiz.