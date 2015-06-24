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Karamel Sos Eşliğinde Kestane Püreli Beze Tarifi

Adının uzun olduğu gibi tadının damakta kalması da uzun bir karamel sos eşliğinde kestane püreli beze tarifi... Malzemeleri biraz fazla olsa da tadı oldukça güzel. Karamel sos eşliğinde kestane püreli beze nasıl yapılır öğrenmenin yolu bu sayfada.
Karamel Sos Eşliğinde Kestane Püreli Beze Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurtanın akı

1 çay bardağından

1 parmak eksik toz şeker

Yarım kg haşlanmış kestane

1 çay bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı toz badem

1 çay bardağı krema



Karamel sos için:

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı krema


YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını mikser yardımıyla çırpın. Kar haline gelmeye başlayınca azar azar ve karıştırarak toz şeker ekleyin. Kar halini alınca sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt üzerine su bardağının ağzı ile iki adet yuvarlak çizin. Yuvarlakların kenar çizgilerini ve ortasını kaplayacak şekilde üzerine yumurtalı karışımı sıkın. Daha sonra halkaları yükseltecek şekilde üzerine iki kez daha yumurtalı karışımdan sıkın.Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 1 saat 10 dakika pişirin. Fırını kapatıp, bezeler fırın içinde soğuyana dek dinlendirin. 2 Haşlanmış kestaneleri blenderden geçirin. Pudra şekeri, toz badem ve krema ekleyip karıştırın. Sıkma torbasına alıp, bezelerin üzerline sıkın.3 Karamel sos için toz şeker karamelleşene dek kısık ateşte pişirin. Üzerine ısıtılmış kremayı ekleyip hızlıca karıştırın ve ateşten alın. Daha sonra soğumaya bırakın. 4 Bezeleri servis tabaklarına yerleştirin. Üzerlerine sıkma torbası yardımı ile kestane püresi sıkın. Üzerine veya yanına karamel sos gezdirip servis yapın

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