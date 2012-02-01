Karamel Soslu Kup

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 top vanilyalı dondurma
Krem şanti
Ilık karamel sos
Süslemek için: Krokan ve çikolata şekerlemeleri
YAPILIŞI
Vanilyalı top dondurmaları kupa yerleştirin. Üzerine istediğiniz kadar krem şanti sıkın. Ilık karamel sos gezdirin. Krokan ve çikolata şekerlemeleri ile süsleyip, bekletmeden servis yapın.
PÜF NOKTASI
Karamel sosu marketlerden hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 3 çorba kaşığı tozşekeri yapışmaz yüzeyli bir tavada açık kahverengi bir sıvı olanak dek karıştırın. Erittikten sonra yarım su bardağı su ekleyin ve sosunuz hazır olsun.