Karamel Soslu Kup

Sofra Tarifi

Vanilyalı top dondurmaları kupa yerleştirin. Üzerine istediğiniz kadar krem şanti sıkın. Ilık karamel sos gezdirin. Krokan ve çikolata şekerlemeleri ile süsleyip, bekletmeden servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karamel sosu marketlerden hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 3 çorba kaşığı tozşekeri yapışmaz yüzeyli bir tavada açık kahverengi bir sıvı olanak dek karıştırın. Erittikten sonra yarım su bardağı su ekleyin ve sosunuz hazır olsun.