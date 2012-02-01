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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karamel Soslu Kup

Karamel Soslu Kup

Karamel Soslu Kup
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 top vanilyalı dondurma

Krem şanti

Ilık karamel sos

Süslemek için: Krokan ve çikolata şekerlemeleri

YAPILIŞI

Vanilyalı top dondurmaları kupa yerleştirin. Üzerine istediğiniz kadar krem şanti sıkın. Ilık karamel sos gezdirin. Krokan ve çikolata şekerlemeleri ile süsleyip, bekletmeden servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karamel sosu marketlerden hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için 3 çorba kaşığı tozşekeri yapışmaz yüzeyli bir tavada açık kahverengi bir sıvı olanak dek karıştırın. Erittikten sonra yarım su bardağı su ekleyin ve sosunuz hazır olsun.
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