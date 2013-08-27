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Karamelize Kabak Tatlısı Tarifi

Herkesin seveceği karamelize kabak tatlısı nasıl yapılır? Leziz tadıyla karamelize kabak tatlısı tarifi...
Karamelize Kabak Tatlısı Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er kg balkabağı ve tozşeker

5 yaprak ya da 1 çorba kaşığı toz jelatin

Bir buçuk su bardağı kıyılmış ceviz

Yarım kg çiğ krema

YAPILIŞI

Kabakları çok kalın olmayan dilimler halinde kesip yapışmaz yüzeyli bir tencereye alın. Şekeri üstüne dökerek kapağı kapalı olarak 20-25 dakika karamelize edin. 7-8 dilimi kenara ayırdıktan sonra kabakları bir fırın kabına koyup önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra püre haline getirin. Diğer tarafta, kremayı çırpıp üzerine ceviz, kabak püresi ve jelatin ekleyip karıştırın. Ayırdığınız kabak dilimlerinden sebze şekillendirici ile minik daireler kesip kalıbınızın altına ve kenarlarına döşeyin. Püreyi içine döküp üstüne tekrar minik kabak toplarından koyun. Dolapta 1 saat bekletip servis yapın.
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