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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karamelli Armut Tartarin

Karamelli Armut Tartarin

Karamelli Armut Tartarin
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram milföy hamuru

150 gram krem patisserie

4 adet armut

100 gram karamelize sos

250 gram vanilya sosu

Krem patisserie için: 1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı un

60 gram margarin

4 çorba kaşığı vanilya

1 adet yumurtanın sarısı

Karamelize sos için:

3 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı su, 1/4 limon

2 çorba kaşığı tereyağı

Vanilya sosu için: 3/4 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 adet yumurtanın sarısı

Biraz vanilya

YAPILIŞI

Vanilya sosu için bir tencereye veya ısıya dayanıklı bir kaba toz şeker, yumurta sarısı ve sütü alıp iyice çırpın. Orta hararetli ateşte karıştırarak kaynatın. Vanilyayı ekleyip tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Karamelize sos için ısıya dayanıklı bir kaba tereyağını alıp ateşe oturtun. Tereyağı eridikten sonra toz şeker, su ve limon suyunu ekleyin. Hafifçe yanık bir renk alana kadar kaynatın. Rengi kahverengiye dönerken ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta krem patisserie için süt, un, toz şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte dibini tutturmadan kaynayana kadar pişirin. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Margarini cam bir kaba alıp çırpma teliyle çırparak yumuşatın. Soğuyan kremayı margarine azar azar ekleyip birbirine yedirin. Bu arada milföy hamurunu merdaneyle açın. 8-9 cm çaplı bir kalıpla daireler kesin. Hamurları yağlı kağıt ile kaplı fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerini çatalla delip krem patisserie sürün. Armutların kabuklarını soyup ortadan ikiye ayırın. Çekirdek yataklarını çıkartıp yelpaze şeklinde dilimleyin. Kremalı milföylerin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerine karamel sos gezdirip, ılık olarak vanilya sos ile servis yapın.
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