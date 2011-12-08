Karamelli Armut Tartarin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vanilya sosu için bir tencereye veya ısıya dayanıklı bir kaba toz şeker, yumurta sarısı ve sütü alıp iyice çırpın. Orta hararetli ateşte karıştırarak kaynatın. Vanilyayı ekleyip tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Karamelize sos için ısıya dayanıklı bir kaba tereyağını alıp ateşe oturtun. Tereyağı eridikten sonra toz şeker, su ve limon suyunu ekleyin. Hafifçe yanık bir renk alana kadar kaynatın. Rengi kahverengiye dönerken ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta krem patisserie için süt, un, toz şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte dibini tutturmadan kaynayana kadar pişirin. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Margarini cam bir kaba alıp çırpma teliyle çırparak yumuşatın. Soğuyan kremayı margarine azar azar ekleyip birbirine yedirin. Bu arada milföy hamurunu merdaneyle açın. 8-9 cm çaplı bir kalıpla daireler kesin. Hamurları yağlı kağıt ile kaplı fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerini çatalla delip krem patisserie sürün. Armutların kabuklarını soyup ortadan ikiye ayırın. Çekirdek yataklarını çıkartıp yelpaze şeklinde dilimleyin. Kremalı milföylerin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerine karamel sos gezdirip, ılık olarak vanilya sos ile servis yapın.