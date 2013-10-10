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Karamelli Kabak Tatlısı Tarifi

Herkesin seveceği karamelli kabak tatlısı nasıl yapılır? Leziz tadıyla karamelli kabak tatlısı tarifi...
Karamelli Kabak Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı toz şeker

Bir buçuk kg balkabağı

Karamel için:

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım su bardağı ceviz

YAPILIŞI

Kabağı soyup, yeşil kısımlarını ve çekirdeklerini çıkararak dilimleyin. Kabağı tencereye alın. Üzerine toz şeker gezdirin. Tencerenin kapağını kapayıp kısık ateşte pişirin. Kabak msaldığı suyu çekip yumuşayınca ocaktan alın, servis tabağına boşaltın. Bu arada karamel için şekeri tavaya alın. Kısık ateş üzerinde ara sıra karıştırarak şekeri eritin. Şeker tamamen eridiğinde ocaktan alın. Karıştırarak suyu ekleyin. Tencereyi tekrar ocağa oturtun. Katılaşan karameli çözülene kadar kısık ateşte tutun. Kremayı ekleyip, 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, ılındığında kabağın üzerine gezdirin. Cevizle süsleyin.
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