Karamelli Kabak Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı toz şeker Bir buçuk kg balkabağı Karamel için: 200 ml krema 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su Yarım su bardağı ceviz

YAPILIŞI

Kabağı soyup, yeşil kısımlarını ve çekirdeklerini çıkararak dilimleyin. Kabağı tencereye alın. Üzerine toz şeker gezdirin. Tencerenin kapağını kapayıp kısık ateşte pişirin. Kabak msaldığı suyu çekip yumuşayınca ocaktan alın, servis tabağına boşaltın. Bu arada karamel için şekeri tavaya alın. Kısık ateş üzerinde ara sıra karıştırarak şekeri eritin. Şeker tamamen eridiğinde ocaktan alın. Karıştırarak suyu ekleyin. Tencereyi tekrar ocağa oturtun. Katılaşan karameli çözülene kadar kısık ateşte tutun. Kremayı ekleyip, 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, ılındığında kabağın üzerine gezdirin. Cevizle süsleyin.