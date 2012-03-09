Karamelli Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle karamel sos için, bir kaba toz şekeri ve çeyrek su bardağı suyu alın. Limon suyunu da ekleyip, karamel haline gelene dek karıştırarak kaynatın. Yarım su bardağı suyu da ekleyip, bir süre daha kaynatın. Çok koyu olmamasına dikkat edin. Bu arada krokan için, bir buçuk su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyu tencereye alın. Kısık ateşte karıştırın. Koyu bir kıvam almaya başladığında ateşten alın ve bir parça yağlı kağıdın üzerine yayın. Üzerine dövülmüş fındığı serpiştirin ve yapışmasını sağlayın. Soğuması için çok fazla beklemeden, yağlı kağıttan ayırın. Kupa dondurma toplarını koyun. Üzerine rendelenmiş çikolatayı, kivi dilimini, krem şanti ve karamel sosu ekleyin. Kiraz, krokan ve fındık ile süsleyerek servis yapın.