Karamelli Kup

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Birer top sade, kavunlu ve bal kabaklı dondurma
2 çorba kaşığı rendelenmiş çikolata
Krem şanti
1 dilim kivi
Karamel sos
Karamel sos için:
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Çeyrek su bardağı su+yarım su bardağı su
Yarım limonun suyu
Krokan için:
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı dövülmüş fındık
Süslemek için: Krokan, fındık, kiraz
YAPILIŞI
Öncelikle karamel sos için, bir kaba toz şekeri ve çeyrek su bardağı suyu alın. Limon suyunu da ekleyip, karamel haline gelene dek karıştırarak kaynatın. Yarım su bardağı suyu da ekleyip, bir süre daha kaynatın. Çok koyu olmamasına dikkat edin. Bu arada krokan için, bir buçuk su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyu tencereye alın. Kısık ateşte karıştırın. Koyu bir kıvam almaya başladığında ateşten alın ve bir parça yağlı kağıdın üzerine yayın. Üzerine dövülmüş fındığı serpiştirin ve yapışmasını sağlayın. Soğuması için çok fazla beklemeden, yağlı kağıttan ayırın. Kupa dondurma toplarını koyun. Üzerine rendelenmiş çikolatayı, kivi dilimini, krem şanti ve karamel sosu ekleyin. Kiraz, krokan ve fındık ile süsleyerek servis yapın.