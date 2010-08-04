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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karamelli Muzlar

Karamelli Muzlar

Karamelli Muzlar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet pişirmelik muz

1 adet limon

2 su bardağı toz şeker

1-2 çorba kaşığı susam

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım kg süzme yoğurt

3 çorba kaşığı krema

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

1.Muzlardan dördünü soyup, 5 cm uzunluğunda kesin. Kararmaması için muzların üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Daha sonra muzların üzerindeki fazla suyu kağıt havlu yardımıyla alın.
2.Tozşekeri tavada eriterek karamel haline getirin. Muzları karamele batırıp, çıkarın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine sıralayın. Üzerine susam serperek donmaya bırakın.
3.Kalan iki muzu çatalla ezin. Kalan yarım limonun suyu ile karıştırın. Pudra şekeri, süzme yoğurt ve kremayı ezilmiş muzla karıştırın. Yarım saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kup veya kaselere pay edin. Üzerine karamelli muzları yerleştirin. Portakal kabuğu ve susam serperek, servis yapın.
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