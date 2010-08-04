Karamelli Muzlar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Muzlardan dördünü soyup, 5 cm uzunluğunda kesin. Kararmaması için muzların üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Daha sonra muzların üzerindeki fazla suyu kağıt havlu yardımıyla alın.

2.Tozşekeri tavada eriterek karamel haline getirin. Muzları karamele batırıp, çıkarın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine sıralayın. Üzerine susam serperek donmaya bırakın.

3.Kalan iki muzu çatalla ezin. Kalan yarım limonun suyu ile karıştırın. Pudra şekeri, süzme yoğurt ve kremayı ezilmiş muzla karıştırın. Yarım saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kup veya kaselere pay edin. Üzerine karamelli muzları yerleştirin. Portakal kabuğu ve susam serperek, servis yapın.