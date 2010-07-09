DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Karamelli Şeftali

Karamelli Şeftali

Karamelli Şeftali
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet şeftali

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı esmer şeker

1 çorba kaşığı susam

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı krema

4 adet milföy hamuru



Üzeri için:

Dondurma ve antep fıstığı

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritip, esmer şeker, susam ve toz şekeri ilave edin. Karamel olana dek pişirin. Şeftalilerin kabuklarını temizleyip, elma dilimi şeklinde doğrayın. Karamele ekleyip, hepsini birlikte soteleyin. Kremayı ilave edip, ocağın altını kapatın. Milföyleri kağıt muffin kalıplarına, kalıbın şeklini alacak biçimde yerleştirin. Dört kenarını dışa gelecek şekilde kıvırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin.
Fırından çıkardığınızda, ortalarına karamelli şeftali karışımını yerleştirin. Dondurma ve antep fıstığı ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN