Sofra Tarifi

4 adet şeftali 1 çorba kaşığı tereyağı 3 çorba kaşığı esmer şeker 1 çorba kaşığı susam 2 çorba kaşığı toz şeker 1 çay bardağı krema 4 adet milföy hamuru Üzeri için: Dondurma ve antep fıstığı

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritip, esmer şeker, susam ve toz şekeri ilave edin. Karamel olana dek pişirin. Şeftalilerin kabuklarını temizleyip, elma dilimi şeklinde doğrayın. Karamele ekleyip, hepsini birlikte soteleyin. Kremayı ilave edip, ocağın altını kapatın. Milföyleri kağıt muffin kalıplarına, kalıbın şeklini alacak biçimde yerleştirin. Dört kenarını dışa gelecek şekilde kıvırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıkardığınızda, ortalarına karamelli şeftali karışımını yerleştirin. Dondurma ve antep fıstığı ile servis yapın.