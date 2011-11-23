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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kavunlu Meyve Salatası

Kavunlu Meyve Salatası

Kavunlu Meyve Salatası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük kokulu kavun

l adet muz

2 adet kivi

6 adet çilek

20 adet üzüm tanesi

Yarım limonun suyu

Yarım portakalın suyu

3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Kavunu ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Bir kaşık yardımıyla içini oyun. Kavunun içini ince ince doğrayıp bir kaba aktarın. Üzerine, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş muzu ve kiviyi katın. Çileği küçük parçalara ayırıp, kavunlu malzemeye ilave edin. Üzüm tanelerini ekleyin. Limon ve portakal suyunu karıştırın. Üzerine pudra şekerini ekleyin. Bu karışımı meyvelerin üzerine dökün. Meyveleri, kapalı bir kapta 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonra içini oyduğunuz kavunlara, meyve salatasını pay edip, servis yapın.
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