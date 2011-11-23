Kavunlu Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kavunu ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Bir kaşık yardımıyla içini oyun. Kavunun içini ince ince doğrayıp bir kaba aktarın. Üzerine, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş muzu ve kiviyi katın. Çileği küçük parçalara ayırıp, kavunlu malzemeye ilave edin. Üzüm tanelerini ekleyin. Limon ve portakal suyunu karıştırın. Üzerine pudra şekerini ekleyin. Bu karışımı meyvelerin üzerine dökün. Meyveleri, kapalı bir kapta 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonra içini oyduğunuz kavunlara, meyve salatasını pay edip, servis yapın.