Kavunlu Meyve Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük kokulu kavun
l adet muz
2 adet kivi
6 adet çilek
20 adet üzüm tanesi
Yarım limonun suyu
Yarım portakalın suyu
3 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Kavunu ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Bir kaşık yardımıyla içini oyun. Kavunun içini ince ince doğrayıp bir kaba aktarın. Üzerine, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş muzu ve kiviyi katın. Çileği küçük parçalara ayırıp, kavunlu malzemeye ilave edin. Üzüm tanelerini ekleyin. Limon ve portakal suyunu karıştırın. Üzerine pudra şekerini ekleyin. Bu karışımı meyvelerin üzerine dökün. Meyveleri, kapalı bir kapta 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonra içini oyduğunuz kavunlara, meyve salatasını pay edip, servis yapın.