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Kayısı Dolması Tarifi

Kayısı dolması tarifi... İsterseniz şeftali ile de yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Kayısı dolması nasılyapılır?
Kayısı Dolması Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kayısı

İçi için: 2 çorba kaşığı krem fıstık

2 çorba kaşığı bal

Yarım su bardağı krema

Bir tutam toz zencefil

1 çay bardağı süt

Üzerine:

Yarım çay bardağı toz antepfıstığı

YAPILIŞI

Kayısılardan kapak kesip, bir çay kaşığı ile içlerini oyup çekirdeklerini çıkarın. Diğer taraftan krem fıstık, bal, krema, zencefil ve sütü blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu kayısıların içine doldurun. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip buzdolabında 1 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Bu tatlıyı 5 dakika suda haşladığınız şeftaliyle de yapabilirsiniz.
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