Kayısı Dolması Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kayısı
İçi için: 2 çorba kaşığı krem fıstık
2 çorba kaşığı bal
Yarım su bardağı krema
Bir tutam toz zencefil
1 çay bardağı süt
Üzerine:
Yarım çay bardağı toz antepfıstığı
YAPILIŞI
Kayısılardan kapak kesip, bir çay kaşığı ile içlerini oyup çekirdeklerini çıkarın. Diğer taraftan krem fıstık, bal, krema, zencefil ve sütü blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu kayısıların içine doldurun. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip buzdolabında 1 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Bu tatlıyı 5 dakika suda haşladığınız şeftaliyle de yapabilirsiniz.