Kayısı Dolması Tarifi

Kayısılardan kapak kesip, bir çay kaşığı ile içlerini oyup çekirdeklerini çıkarın. Diğer taraftan krem fıstık, bal, krema, zencefil ve sütü blenderden geçirin. Hazırladığınız sosu kayısıların içine doldurun. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip buzdolabında 1 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.