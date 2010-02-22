Kayısı Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg gün kurusu kayısı
1 su bardağı kıyılmış ceviz içi
1 su bardağı toz şeker
100 gram tereyağı
1 çay bardağı su
100 gram kaymak
YAPILIŞI
Cevizle toz şekeri karıştırın. Kayısıların içini kaşık yardımıyla bu karışımdan doldurun. Kayısılar ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız kayısıları yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine tereyağı parçacıkları koyun. Suyu üzerine gezdirin. Ocakta veya önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Kaymakla beraber servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kayısı tatlısını mangal ateşinde pişirirseniz daha lezzetli olur.