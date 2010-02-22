Kayısı Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Cevizle toz şekeri karıştırın. Kayısıların içini kaşık yardımıyla bu karışımdan doldurun. Kayısılar ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız kayısıları yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine tereyağı parçacıkları koyun. Suyu üzerine gezdirin. Ocakta veya önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Kaymakla beraber servis yapın.