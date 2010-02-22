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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısı Tatlısı

Kayısı Tatlısı

Kayısı Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg gün kurusu kayısı

1 su bardağı kıyılmış ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

1 çay bardağı su

100 gram kaymak

YAPILIŞI

Cevizle toz şekeri karıştırın. Kayısıların içini kaşık yardımıyla bu karışımdan doldurun. Kayısılar ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız kayısıları yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine tereyağı parçacıkları koyun. Suyu üzerine gezdirin. Ocakta veya önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Kaymakla beraber servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kayısı tatlısını mangal ateşinde pişirirseniz daha lezzetli olur.
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