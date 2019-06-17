Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Kayısılı Acıbademli Crumble Tarifi

Kayısılı Acıbademli Crumble Tarifi

Yaz meyvelerinden olan kayısılı ile yapılan kayısılı acıbademlii crumble nasıl yapılıyor merak mı ediyorsunuz? Kayısılı acıbademli crumble tarifi 8 malzemeden oluşup yarım saate yapabileceğiniz bir tatlıdır. İşte detayları...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti