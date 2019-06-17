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Kayısılı Acıbademli Crumble Tarifi

Yaz meyvelerinden olan kayısılı ile yapılan kayısılı acıbademlii crumble nasıl yapılıyor merak mı ediyorsunuz? Kayısılı acıbademli crumble tarifi 8 malzemeden oluşup yarım saate yapabileceğiniz bir tatlıdır. İşte detayları...
Kayısılı Acıbademli Crumble Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kayısı

2 çorba kaşığı tozşeker​

2 paket vanilya

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet acıbadem kurabiyesi

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz


YAPILIŞI

Kayısıları yıkayıp iyice kurulayın. Dörde bölüp çekirdek yataklarını çıkarın. Geniş bir kaba alıp, tozşeker, 1 paket vanilya ve limon suyu ekleyip karıştırın. Yağlanıp unlanmış porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Ayrı bir yerde ufalanmış acıbadem kurabiyesi, kalan 1 paket vanilya, un ve tuzu karıştırın. Tereyağını azar azar ekleyip, parmak uçlarınızla karıştırarak kırıntılı bir hamur elde edin. Bu karışımı fırın kaplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak servis yapın.

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