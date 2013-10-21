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Kayısılı Böğürtlenli Yoğurt Tatlısı Tarifi

Hafif lezzeti olan tatlı mı istiyorsunuz? Kayısılı böğürtlenli yoğurt tatlısı nasıl yapılır öğrenmelisiniz. Taze yoğurtla hazırlayacağınız kayısılı böğürtlenli yoğurt tatlısı tarifi...
Kayısılı Böğürtlenli Yoğurt Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet kayısı

20-25 adet böğürtlen

1 paket kepekli bisküvi

1 adet büyük boy acıbadem kurabiyesi

100 gram tereyağı

6 adet yumurta

5 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı krema

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı un

1 paket vanilya, bir tutam tuz

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Bisküvi ve acıbadem kurabiyesini elinizle parçalayıp blenderden geçirin. Karışımı derin bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırın. 20-22 cm'lik kelepçeli kalıbın tabanına ve yanlarına bu karışımı elinizde bastırarak yapıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp üzerine yoğurt, krema, toz şeker, nişasta, un ve vanilyayı ekleyin. Mikserle çırpıp hamur elde edin. Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve yarısını blenderden geçirip püre yapın. Daha sonra hamura ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpın. Çorba kaşığı yardımıyla vefazla karıştırmadan hamura ilave edin. Hamuru kalıba dökün. Kalan kayısıları dilimleyip unlayın. Böğürtlenleri de aynı şekilde unlayıp hamurun üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırının kapağını hafifçe aralayıp tatlıyı bu şekilde soğumaya bırakın. Pudra şekeri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kayısılı böğürtlenli yoğurt tatlısı hazırlarken, kullandığınız yoğurdun ekşi olmamasına dikkat edin.
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