Kayısılı Böğürtlenli Yoğurt Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-12 adet kayısı
20-25 adet böğürtlen
1 paket kepekli bisküvi
1 adet büyük boy acıbadem kurabiyesi
100 gram tereyağı
6 adet yumurta
5 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı krema
Bir buçuk su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı un
1 paket vanilya, bir tutam tuz
Üzeri için: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Bisküvi ve acıbadem kurabiyesini elinizle parçalayıp blenderden geçirin. Karışımı derin bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırın. 20-22 cm'lik kelepçeli kalıbın tabanına ve yanlarına bu karışımı elinizde bastırarak yapıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp üzerine yoğurt, krema, toz şeker, nişasta, un ve vanilyayı ekleyin. Mikserle çırpıp hamur elde edin. Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve yarısını blenderden geçirip püre yapın. Daha sonra hamura ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpın. Çorba kaşığı yardımıyla vefazla karıştırmadan hamura ilave edin. Hamuru kalıba dökün. Kalan kayısıları dilimleyip unlayın. Böğürtlenleri de aynı şekilde unlayıp hamurun üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırının kapağını hafifçe aralayıp tatlıyı bu şekilde soğumaya bırakın. Pudra şekeri serpip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kayısılı böğürtlenli yoğurt tatlısı hazırlarken, kullandığınız yoğurdun ekşi olmamasına dikkat edin.