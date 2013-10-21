Kayısılı Böğürtlenli Yoğurt Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvi ve acıbadem kurabiyesini elinizle parçalayıp blenderden geçirin. Karışımı derin bir kaba alın. Eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırın. 20-22 cm'lik kelepçeli kalıbın tabanına ve yanlarına bu karışımı elinizde bastırarak yapıştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp üzerine yoğurt, krema, toz şeker, nişasta, un ve vanilyayı ekleyin. Mikserle çırpıp hamur elde edin. Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve yarısını blenderden geçirip püre yapın. Daha sonra hamura ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpın. Çorba kaşığı yardımıyla vefazla karıştırmadan hamura ilave edin. Hamuru kalıba dökün. Kalan kayısıları dilimleyip unlayın. Böğürtlenleri de aynı şekilde unlayıp hamurun üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırının kapağını hafifçe aralayıp tatlıyı bu şekilde soğumaya bırakın. Pudra şekeri serpip servis yapın.