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Kayısılı Dondurma Tarifi

Evde kendiniz dondurma yapabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız katkı maddeli dondurmalar yerine kayısılı dondurma tarifi le kendi ellerinizle daha sağıklı dondurmalar yapabilirsiniz. Kayısılı dondurma nasıl yapılır?
Kayısılı Dondurma Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kayısı

300 gram çilek

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta akı

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Kayısı ve çilekleri ayrı ayrı blenderden geçirip püre haline getirin. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpın. Yoğurt, toz şeker ve vanilya ekleyip karıştırın. Krem şantili karışımın yarısını kayısı püresine, kalanını çilek püresine ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla çırparak kar haline getirin ve yarısını kayısı püresine, kalanını çilek püresine ekleyin. Çorba kaşığı ile fazla karıştırmadan harmanlayın. Cupcake veya dondurma kalıplarına yarı yarıya kayısılı ve çilekli karışımı pay edin. Ortalarına çubuk yerleştirip, derin dondurucuda donana dek dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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