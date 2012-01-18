Kayısılı Dondurmalı Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze kayısı kullanıyorsanız, su dolu tencerede bir taşım kaynatın (Çok tatlı sevenler içine şeker katabilir). Sonrasında suyunu süzün. Eğer kuru kayısı kullanıyorsanız, akşamdan sıcak suya koyup sabaha kadar bekletin. Kayısıların yumuşaması için yapılan bu işlemlerden sonra krem şantiyi hazırlayın. Bunun için, krem şantiyi sütle iyice çırpın. Kup bardaklarına sırayla krem şanti, kayısı ve dondurmaları pay ederek yerleştirin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.