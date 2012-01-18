Kayısılı Dondurmalı Kup

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram taze veya kuru kayısı
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Yarım kg dondurma
3 çorba kaşığı toz şeker (arzuya göre)
YAPILIŞI
Taze kayısı kullanıyorsanız, su dolu tencerede bir taşım kaynatın (Çok tatlı sevenler içine şeker katabilir). Sonrasında suyunu süzün. Eğer kuru kayısı kullanıyorsanız, akşamdan sıcak suya koyup sabaha kadar bekletin. Kayısıların yumuşaması için yapılan bu işlemlerden sonra krem şantiyi hazırlayın. Bunun için, krem şantiyi sütle iyice çırpın. Kup bardaklarına sırayla krem şanti, kayısı ve dondurmaları pay ederek yerleştirin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.