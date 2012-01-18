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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Dondurmalı Kup

Kayısılı Dondurmalı Kup

Kayısılı Dondurmalı Kup
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram taze veya kuru kayısı

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Yarım kg dondurma

3 çorba kaşığı toz şeker (arzuya göre)

YAPILIŞI

Taze kayısı kullanıyorsanız, su dolu tencerede bir taşım kaynatın (Çok tatlı sevenler içine şeker katabilir). Sonrasında suyunu süzün. Eğer kuru kayısı kullanıyorsanız, akşamdan sıcak suya koyup sabaha kadar bekletin. Kayısıların yumuşaması için yapılan bu işlemlerden sonra krem şantiyi hazırlayın. Bunun için, krem şantiyi sütle iyice çırpın. Kup bardaklarına sırayla krem şanti, kayısı ve dondurmaları pay ederek yerleştirin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.
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