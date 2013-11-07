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Kayısılı Kedidili Tarifi

Görünümü dile benzeyen kayısılı kedidili nasıl yapılır? Sizde merak ettiyseniz işte kayısılı kedidili tarifi
Kayısılı Kedidili Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kayısı

Bir buçuk su bardağı su

1 çay bardağı pudra şekeri

50 gram tereyağı

3 çorba kaşığı un

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker



Krema için:

4 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

1 çay bardağı kayısı püresi


YAPILIŞI

1 suyu kaynatıp, pudra şekeri ve tereyağı ekleyin. Un ilave edip, ocaktan alın. Soğuyunca teker teker yumurtaları ilave edin. Karışımı geniş ağızlı sıkma torbasına alın. Düz bir zemine toz şeker serpip, hamuru üzerine parmak şeklinde sıkın. Bir çay kaşığını sıvı yağa batırıp, hamurun üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, 20-25 dakika kontrol ederek pişirin. 2 Krema için un, nişasta, toz şeker, süt, krema ve kayısı püresini karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, ılındıktan sonra sıkma torbasına alın. Kremayı kedi dillerinin üzerine sıkıp, küp doğranmış kayısı serpiştirin. Yeniden krema sıkın. Üzerine ikinci kat kedi dili yerleştirip servis yapın.

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