Kayısılı Kedidili Tarifi

1 suyu kaynatıp, pudra şekeri ve tereyağı ekleyin. Un ilave edip, ocaktan alın. Soğuyunca teker teker yumurtaları ilave edin. Karışımı geniş ağızlı sıkma torbasına alın. Düz bir zemine toz şeker serpip, hamuru üzerine parmak şeklinde sıkın. Bir çay kaşığını sıvı yağa batırıp, hamurun üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, 20-25 dakika kontrol ederek pişirin. 2 Krema için un, nişasta, toz şeker, süt, krema ve kayısı püresini karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, ılındıktan sonra sıkma torbasına alın. Kremayı kedi dillerinin üzerine sıkıp, küp doğranmış kayısı serpiştirin. Yeniden krema sıkın. Üzerine ikinci kat kedi dili yerleştirip servis yapın.