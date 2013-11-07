DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Kup Tarifi

Kayısılı Kup Tarifi

Kayısılı kup tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz. Kayısılı kup nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.
Kayısılı Kup Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet kayısı

1 su bardağı su

1 paket limonlu jöle

2 su bardağı kayısı suyu

1 su bardağı yoğurt



Üzeri için:

Dilimlenmiş kayısı


YAPILIŞI

Suyu kaynatıp, jöleyi ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kayısı suyu ve yoğurt ilave edip karıştırın. Kuplara, 10 adet çekirdek yatakları çıkarılıp dilimlenmiş kayısıyı paylaştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Üzerine hazırladığınız kremadan pay edip, kupları hafif yan yatırarak, yeniden buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Kalan 10 adet kayısıyı blenderden geçirip kalan kremaya ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı buzdolabından aldığınız kuplara pay edin. Yeniden dinlendirin. Dilimlenmiş kayısı ile süsleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN