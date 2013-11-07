Kayısılı Kup Tarifi

20 adet kayısı
1 su bardağı su
1 paket limonlu jöle
2 su bardağı kayısı suyu
1 su bardağı yoğurt
Üzeri için:
Dilimlenmiş kayısı
Suyu kaynatıp, jöleyi ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kayısı suyu ve yoğurt ilave edip karıştırın. Kuplara, 10 adet çekirdek yatakları çıkarılıp dilimlenmiş kayısıyı paylaştırın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Üzerine hazırladığınız kremadan pay edip, kupları hafif yan yatırarak, yeniden buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Kalan 10 adet kayısıyı blenderden geçirip kalan kremaya ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı buzdolabından aldığınız kuplara pay edin. Yeniden dinlendirin. Dilimlenmiş kayısı ile süsleyip servis yapın.