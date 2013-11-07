Kayısılı Kup Tarifi

Kayısılı kup tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz. Kayısılı kup nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti