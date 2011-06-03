Kayısılı Medava (Özbek Tatlısı)

Sofra Tarifi

12 adet kayısı 2 çorba kaşığı toz şeker Hamur için: 2 çorba kaşığı bal 250 gram margarin 1 paket kabartma tozu 3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı toz şeker 5 su bardağı un Krema için: İki buçuk su bardağı süt 3 çorba kaşığı toz şeker 1 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı buğday nişastası 125 gram kaymak

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın. Robotta püre haline getirin. Püreyi tencereye alıp üzerine toz şekeri ekleyin. 6-7 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Hamur için yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Diğer tarafta balı büyük bir tavada karıştırarak ısıtın. Bal köpürmeye başladığında margarini ilave edin. Margarin eriyince kabartma tozunu ekleyin. Karışım köpüreceği için karıştırmaya devam edin. Karışım koyu kahverengi olana dek karıştırıp, ocaktan alın. Yumurta ve toz şekerli karışıma ekleyip iyice çırpın. Yavaş yavaş unu ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp kenara ayırın. Kalan hamuru üçe bölün. Hamurları 20 dakika buzdolabında dinlendirin. 40x40 cm ebadında kare bir kalıbı yağlayın. Aynı boydaki hamurlardan birini kalıp boyutunda açıp içine yerleştirin.