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Kayısılı Milföy Tarifi

Kat kat milföylerle pasta yapmak ister misiniz? Kayısılı milföy tarifi ile çayınızın yanında yiyeceğiniz tatlılar hazır. Kayısılı milföy nasıl yapılır? İşte tarif;
Kayısılı Milföy Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet olgun kayısı

12 adet milföy hamuru

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt

Üzeri için: 10 adet kayısı

10-15 adet kırmızı üzüm

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki 4 adet milföy hamurunu yoğurup merdane ile açın. Pasta tabağı ebadında yuvarlak şekilde kesin. Kalan milföylere de aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde krem şanti ile sütü krema kıvamı alana dek çırpın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp blenderden geçirerek püre haline getirin. Krema ve kayısı püresini iyice karıştırın. Milföylerin arasına ve en üste kremayı pay edin. Üzerine dilimlenmiş kayısı ve üzüm yerleştirip servis yapın.
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