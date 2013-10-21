Kayısılı Milföy Tarifi

Oda sıcaklığındaki 4 adet milföy hamurunu yoğurup merdane ile açın. Pasta tabağı ebadında yuvarlak şekilde kesin. Kalan milföylere de aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde krem şanti ile sütü krema kıvamı alana dek çırpın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp blenderden geçirerek püre haline getirin. Krema ve kayısı püresini iyice karıştırın. Milföylerin arasına ve en üste kremayı pay edin. Üzerine dilimlenmiş kayısı ve üzüm yerleştirip servis yapın.