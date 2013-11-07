DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Sarma Tarifi

Kayısılı Sarma Tarifi

Kayısılı sarma tarifi dediysek yaprak sarması değil. Hazırladığınız hamuru açarak kayısılarla doldurup rulo yapıyorsunuz. Devamını mı merak ettiniz. İşte kayısılı sarma nasıl yapılır?
Kayısılı Sarma Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kayısı

3 su bardağı un

100 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta+1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı kıyılmış ceviz



Servis için:

Kayısı reçeli


YAPILIŞI

Un, tereyağı ve pudra şekerini iyice yoğurun. Merdane yardımıyla yufka gibi açıp, üzerine çırpılmış yumurta sürün. Ceviz serpip, ikiye bölünmüş kayısıları hamurun bir kenarına dizin. Rulo şeklinde sarıp, üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ortalama, 35-40 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine kayısı reçeli sürüp, dilimleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN