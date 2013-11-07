Kayısılı Sarma Tarifi

Un, tereyağı ve pudra şekerini iyice yoğurun. Merdane yardımıyla yufka gibi açıp, üzerine çırpılmış yumurta sürün. Ceviz serpip, ikiye bölünmüş kayısıları hamurun bir kenarına dizin. Rulo şeklinde sarıp, üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, ortalama, 35-40 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine kayısı reçeli sürüp, dilimleyerek servis yapın.