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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Tart

Kayısılı Tart

Kayısılı Tart
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet kayısı



Tart hamuru için:

250 gram tereyağı veya margarin

1/3 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Bir buçuk su bardağı un

1 adet yumurta



İçi için:

Yarım su bardağı krema

6 çorba kaşığı + 3 çay kaşığı tozş eker

2 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Soğuk ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağı veya margarin, toz şeker, vanilya ve unu derin bir kapta iyice yoğurun. Çırpılmış yumurtayı ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın ve streç filme sarın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Hamurun bir parçasını tart kalıbı büyüklüğünde açın ve kalıbın içine yerleştirin. Çatalın ucuyla delikler açın. Hamurun üzerine kabarmaması için alüminyum folyo yerleştirip, kuru bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırının en alt katında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra bakliyat ile alüminyum folyoyu hamurun üzerinden alın ve soğumaya bırakın. İçi için bir kapta krema, toz şekerin tamamı, un, yumurta ve vanilyayı iyice karıştırın. İçine çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş kayısıyı katıp karıştırın. İç malzemeyi hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında meyvelerin üzeri hafif kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kalan hamurla farklı bir meyveli tart hazırlayabilirsiniz
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