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Kayısılı ve Bademli Toplar

Kayısılı ve Bademli Toplar
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk çorba kaşığı bal

90 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı küçük doğranmış kayısı

Yarım su bardağı dövülmüş badem

1 su bardağı yulaf gevreği

Üzerine: Kakao

YAPILIŞI

Margarin ve balı ısıya dayanıklı küçük bir kaba alın. Bu kabı su dolu başka bir kabın üzerine yerleştirip ocağa oturtun. Bu şekilde (benmari usulü) malzemeyi eritin. Daha sonra kabı ocaktan alın. Üzerine küçük parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edin. Çikolata eriyince kayısı, badem ve yulaf gevreğini üzerine ilave edin. Buzdolabına alıp karışım katılaşana kadar yaklaşık 1-2 saat bekletin. Harcı dolaptan çıkarıp fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Kakaoya bulayıp servis yapın.
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