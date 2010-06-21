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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kayısılı Ştrudel

Kayısılı Ştrudel

Kayısılı Ştrudel
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram kayısı

250 gram kaşar loru

Yarım su bardağı şekersiz krema

5 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya aroması

4 çorba kaşığı galeta unu

4 çorba kaşığı toz badem

5 adet baklava yufkası

75 gram eritilmiş tereyağı



Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Lor, krema, 4 çorba kaşığı toz şeker ve vanilyayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Ayrı bir kapta galeta unu, toz badem ve kalan toz şekeri karıştırın. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp tereyağı sürün. Üzerine bademli karışımdan serpin. İkinci yufkayı koyup yağlayın ve bademli karışımdan serpin. Tüm yufkalar bitene kadar işleme devam edin. Lorlu karışımı yufkanın bir ucuna boydan boya koyun. Çekirdekleri çıkarılmış kayısıları yerleştirip rulo yapın. Üzerine kalan tereyağını sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra ısıyı 180 dereceye düşürüp 30 dakika pişirin. Servis tabağına alıp ılıtın ve pudra şekeri serpin.

PÜF NOKTASI

Kaşar loru, süt loru, tatlı lor ve tuzsuz lor isimleri ile de bilinir.
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