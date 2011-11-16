Kedidilli Çikolatalı ve Çilekli Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kedidili bisküviyi hazırlayın. Bunun için, margarini çukur bir kapta çırparak krem haline getirin. Pudra şekeri ilave edip, iyice kremleştirin. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın. Un ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edin. Bisküvi hamurunu, bir duy yardımıyla serçe parmağı kalınlığında ve boyunda yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıkın. 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Bu arada kremayı hazırlamaya başlayın. Bunun için, ateşe koyduğunuz bir kabın içine sütü ve limon kabuklarını katıp, kaynama noktasına getirin. Ateşten alın. Ayrı bir kapta, yumurta akı ve şekeri çırpın. Un ve vanilya ekleyin. Bu karışıma yavaş yavaş sıcak sütü katın. Koyulaşana kadar 5 dakika karıştırın. Karışımı başka bir kaba alın. Ilınınca üzerini kapatarak buzdolabında 2 saat bekletin. Çikolata sosu için de, bir kapta krema ve şeker karışımını benmari usulü ısıtın. Kakao ve çikolatayı ekleyin. Ocaktan alın. Genişçe kup kaplarının dibine birer kepçe krema koyun. Üzerine bisküvi dizin ve çikolata sos dökün. Kat kat bu şekilde hazırlayın. En üstü kremalı sos ile kaplayın. Çilek ile süsleyip, buzdolabında 2 saat bekletin ve servis yapın.