Kedidilli Parfe Tarifi

Yumurta sarıları ve toz şekeri tencereye koyup beyazlaşana kadar yaklaşık iki dakika çırpın. Üzerine iki su bardağı süt, vanilya ve kakaoyu ekleyip tencereyi ocağa oturtun. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaşığa yapışacak kıvama gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp süzgeçten geçirin. İçinde süzülmüş karışım bulunan kabı, kısa sürede soğuması için soğuk su dolu bir kabın içine oturtun. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp soğuyan karışıma ekleyin. Bir su bardağı ılık suya neskafe ve toz şeker katıp karıştırın ve kedi dillerini bu karışıma batırıp çıkarın.

Dikdörtgen ya da kare bir kalıbı ıslatın. Hazırladığınız çikolatalı karışımdan bir miktarı kalıba döküp üzerine birkaç tane kedidili dizin. Tekrar çikolatalı karışımdan dökün ve kedidili dizin. Malzemeniz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kalıbı buzlukta 2 saat süreyle dondurun. Kalıbı bir servis tabağına ters çevirip parfeyi çıkartın. Üzerini kiraz şekeri ve hindistan cevizi ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.