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Kekli Limon Peltesi Tarifi

Görünümü ile misafirlerinizi hayran bırakacak tadı ile bir daha yemek isteyecekleri kekli limon peltesi nasıl yapılır? 1 saat bile sürmeyen kekli limon peltesi tarifi kısa sürede yapabileceğiniz bir tariftir.
Kekli Limon Peltesi Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet limon

2 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı su

1 paket hazır kek tabanı

YAPILIŞI

Limonların kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Toz şekeri derin bir tencereye alın. Nişasta, su, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ekleyip pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Kek tabanından kadeh büyüklüğünde yuvarlaklar çıkarın. Kekleri kadehlerin tabanlarına yerleştirin. Üzerlerine limon
peltesini pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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