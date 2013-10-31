Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Kekli Limon Peltesi Tarifi

Kekli Limon Peltesi Tarifi

Görünümü ile misafirlerinizi hayran bırakacak tadı ile bir daha yemek isteyecekleri kekli limon peltesi nasıl yapılır? 1 saat bile sürmeyen kekli limon peltesi tarifi kısa sürede yapabileceğiniz bir tariftir.

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti