Kekli Limon Peltesi Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet limon
2 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı nişasta
1 su bardağı su
1 paket hazır kek tabanı
YAPILIŞI
Limonların kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Toz şekeri derin bir tencereye alın. Nişasta, su, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ekleyip pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Kek tabanından kadeh büyüklüğünde yuvarlaklar çıkarın. Kekleri kadehlerin tabanlarına yerleştirin. Üzerlerine limon
peltesini pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.