Kestane Kremalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestaneli krema için kestaneleri arzunuza göre haşlayın veya közleyin. Daha sonra kabuklarını soyup kenara alın. Süt, 200 gram şeker ve vanilyayı bir tencerede kaynatıp pişmiş ve kabukları soyulmuş kestaneleri ekleyin. Kestaneler sütü emip yumuşayana kadar kaynatın. Ardından sütü süzüp kalan kestanelerin içine bir çorba kaşığı tereyağı koyup ezin. Püre haline gelene kadar bu işleme devam edin. Başka bir kapta kremayı mikserin yüksek devrinde 3 çorba kaşığı tozşeker ile sertleşene dek çırpın. Daha sonra kestane ezmesi ve benmari usulü erittiğiniz çikolatadan 1 çorba kaşığı alıp ekleyiin. Spatula ile nazik hareketlerle alt-üst ederek karıştırın. Yarım saat buzdolabında bekletin. Pandispanya için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Akları derin bir kaba alıp şekerin yarısını ekleyip kenara alın. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve kalan şekeri beyaz bir köpük elde edene kadar çırpın. İçine yavaşça suyu ve vanilyayı ekleyin. 30 saniye daha çırpın. Ardından kakao ve toz sıcak çikolatayı ekleyip, karıştırın. Elenmiş unu ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bu aşamada karışım biraz katı olacak. Kenarda bekleyen yumurta akını ve şekeri de mikserin hızlı kabarıp tepecikler oluşturana kadar çırpın. Kar kıvamına geldiğinde yumurta akının üçte birini tahta bir kaşık veya spatula yardımıyla söndürmeden kakaolu karışıma ekleyin. Yumurta akı katılaşmış kakaolu karışımınızı biraz daha açacaktır. Kalan kısmı da iki parça halinde yavaş yavaş ve spatulayla alt üst ederek ekleyin. Karışım toparlandıktan sonra pişirme kağıdı serilmiş 26 cm'lik kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 45 dakika ile 1 saat arasında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin ve fırından alın. Soğuduktan sonra uzun bir bıçak veya naylon ip yardımıyla eşit olarak üç parçaya bölün. Dolapta bekleyen kremayı kekin her katına ve dışına sürün. Pastayı dolapta bir gece beklettikten sonra benmari usulü eritilmiş çikolatayı krema torbasına alarak kenarlarından akıtın. Hazır çiçeklerle, yılbaşı süsleriyle, biberiye gibi kokulu otlarla veya şeker hamuruyla dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.