Kestaneli Balkabaklı Sufle Tarifi

Su ve 6 çorba kaşığı şekeri kaynatın. İçine kabukları ayıklanmış kestane ve bal kabağını ekleyin. İyice haşlayıp, suyunu süzün, ince kabuğu ayıklayın. Blenderden geçirip püre yapın. Ayrı bir yerde kalan 4 çorba kaşığı tozşeker ve yumurta akını çırparak kabartın.

Kestane, balkabağı, un, yumurta sarısı ve kabartma tozu ekleyin. Son olarak yumurta akı ekleyin, çırpın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Karışımı kaplara pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, çırpılmış krema ve dondurma ile servis yapın.