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Kestaneli Balkabaklı Sufle Tarifi

Değişik tatların harmanlandığı kestaneli balkabaklı sufle nasıl yapılır. Sufle dediğinde aklına akışkanlık düşenler için kestaneli balkabaklı sufle tarifi...
Kestaneli Balkabaklı Sufle Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kestane

3 dilim balkabağı

2 su bardağı su

10 çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurtanın akı

6 çorba kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı pudra şekeri



Servis için:

1 çorba kaşığı krema

1 top dondurma

YAPILIŞI

Su ve 6 çorba kaşığı şekeri kaynatın. İçine kabukları ayıklanmış kestane ve bal kabağını ekleyin. İyice haşlayıp, suyunu süzün, ince kabuğu ayıklayın. Blenderden geçirip püre yapın. Ayrı bir yerde kalan 4 çorba kaşığı tozşeker ve yumurta akını çırparak kabartın.
Kestane, balkabağı, un, yumurta sarısı ve kabartma tozu ekleyin. Son olarak yumurta akı ekleyin, çırpın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Karışımı kaplara pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, çırpılmış krema ve dondurma ile servis yapın.
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