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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kestaneli Bar

Kestaneli Bar

Kestaneli Bar
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

50 gram tereyağı

4 su bardağı kakaolu kek kırıntısı (6-7 dilim kek)

1 su bardağı gofret kırıntısı

2 su bardağı kestane püresi

2 çorba kaşığı rom

1/3 su bardağı kakao

Kestane püresi için:

Bir buçuk kg kestane

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz



Şerbeti için:

3 su bardağı tozş eker

Bir buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıbın içine yağlı kağıdı serin. Kağıdın üzerine çikolata-tereyağı karışımını yayın. Buzdolabında bekletin. Diğer taraftan kek ve gofret kırıntılarını kestane püresi ile karıştırın. Romu ekleyin. İyice karıştırıp çikolatanın üzerine dökün. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Üzerine kakao serpip dilimleyin.

Kestane püresi için:

Kestaneleri bıçakla çizdikten sonra, tuzlu ve şekerli suda haşlayın. Haşladıktan sonra kabuklarını soyup robotta püre haline getirin. Şerbet için şeker ve suyu karıştırarak kaynatın. Şerbet piştikten sonra, kestane püresini şerbetin içine ekleyip karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız kestane püresini tatlılarda kullanabilir, tek başına da tüketebilirsiniz.

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