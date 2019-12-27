Kestaneli brownıe bar tarifi

Kestanelere bıçakla çizikler atın ve bol suda haşlayın. Kabuklarını soyun ve kenara alın. Tereyağı ve tozşekeri bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip, çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve granül kahveyi kattıktan sonra karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve unlu karışıma ilave edin. En son iri parçalar halinde doğradığınız kestaneyi ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş 30x15 cm ebadındaki bir fırın tepsisine boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Tel üzerinde soğutun ve ters çevirip servis tabağına çıkarın. Üzerine spatula ile fındık kreması sürün. Çikolata sos için, çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Krema ekleyip çırpın ve ılındıktan sonra fındık kremasının üzerine yayın. En az 3 saat beklettikten sonra nar taneleri ile süsleyerek, servis yapın.