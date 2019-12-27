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Kestaneli brownıe bar tarifi

Kış aylarının vazgeçilmez tadı olan kestaneyi daha önce brownie ile uyumunu tattınız mı?İşte kestaneli brownie tarifi...
Kestaneli brownıe bar tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kestane



100 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım su bardağı tozşeker



2 adet yumurta, yarım su bardağı un



2 çorba kaşığı granül kahve



150 gram bitter çikolata



Üzeri için: Fındık kreması



Çikolata sos için: 50 gram tereyağı



100 gram bitter çikolata



Yarım çay bardağı krema


YAPILIŞI

Kestanelere bıçakla çizikler atın ve bol suda haşlayın. Kabuklarını soyun ve kenara alın. Tereyağı ve tozşekeri bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip, çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve granül kahveyi kattıktan sonra karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve unlu karışıma ilave edin. En son iri parçalar halinde doğradığınız kestaneyi ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş 30x15 cm ebadındaki bir fırın tepsisine boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Tel üzerinde soğutun ve ters çevirip servis tabağına çıkarın. Üzerine spatula ile fındık kreması sürün. Çikolata sos için, çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Krema ekleyip çırpın ve ılındıktan sonra fındık kremasının üzerine yayın. En az 3 saat beklettikten sonra nar taneleri ile süsleyerek, servis yapın.

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