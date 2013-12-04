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Kestaneli Çikolatalı Krep

Kestaneli Çikolatalı Krep
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

İçine:

1 su bardağı kestane şekeri

1 adet muz

3 çorba kaşığı portakal şekerlemesi

Çikolata sos için:

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Yumurta, süt, un, toz şeker ve kakaoyu iyice çırpın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada veya yarım tatlı kaşığı sıvı yağda önlü arkalı pişirin. Kalan karışımı da aynı şekilde hazırlayın. Harç için ufalanmış kestane şekeri, küp doğranmış muz ve kıyılmış portakal şekerlemesini karıştırın. Kreplerin içlerine pay edip rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kurdela ile bağlayın. Çikolata sos için bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Kreplerin üzerine gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

* Benmari usulü eritme: Bir kabı, su dolu daha büyük bir kabın içine oturtun. Eriteceğiniz malzemeyi içi boş kabın içine alıp, kısık ateşte ve ara ara karıştırarak eritin.
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