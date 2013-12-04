Kestaneli Çikolatalı Krep

Yumurta, süt, un, toz şeker ve kakaoyu iyice çırpın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada veya yarım tatlı kaşığı sıvı yağda önlü arkalı pişirin. Kalan karışımı da aynı şekilde hazırlayın. Harç için ufalanmış kestane şekeri, küp doğranmış muz ve kıyılmış portakal şekerlemesini karıştırın. Kreplerin içlerine pay edip rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kurdela ile bağlayın. Çikolata sos için bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Kreplerin üzerine gezdirip servis yapın.