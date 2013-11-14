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Kestaneli İncir Kızartması Tarifi

Kestaneli incir kızartması nasıl yapılır. Damak tadınıza yakışacak kestaneli incir kızartması tarifi.
Kestaneli İncir Kızartması Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

240 gram kestane

8 adet incir

3 çay kaşığı tarçın



Şurup için:

1 su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı su



Tempura sos için:

İki buçuk su bardağı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Servis için:

Ahududu sos

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Şurup için toz şeker ve suyu kaynatın. Kestanelere çizikler atıp, şurubun içinde haşlayın. Suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Tarçın ilave edip blenderden geçirin. İncirlerin üst kısımlarını kesip, içlerini çay kaşığı ile çıkarın. Kestaneli karışımı incirlerin içlerine pay edin. Kapak kısımlarını tekrar incirlerin üzerine kapatın.
Tempura sos için un, süt, toz şeker ve yumurtayı karıştırın. İncirleri sosa batırıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Ahududu sos ve pudra şekeri ile servis yapın.
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